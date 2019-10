Autoras doarão livros em escola de Mauá

Miriam Gimenes



29/10/2019 | 07:09



Para que os jovens tomem gosto pela leitura basta o incentivo. E esse gesto será feito hoje na EE Professora Therezinha Sartori, em Mauá, a partir das 14h, ocasião em que quatro autoras visitarão a unidade para distribuição de suas publicações, que juntas devem somar cerca de 100 livros. Não à toa, a instituição de ensino já teve aluno vencedor do Desafio de Redação promovido pelo Diário.

Estarão no espaço as autoras Priscila Debly, Elisangela Meira, Rita Fiacadori e Giovanna Vaccaro. “Nós vamos distribuir cerca de 100 livros de literatura contemporânea, que conversam com os alunos. Percebemos que, algumas vezes, eles não esboçam vontade de ler, porque na escola, em razão da leitura cobrada no vestibular, ficam desmotivados. Como somos escritoras que temos um público juvenil, construímos histórias que retratam o dia a dia deles e achamos que esta ação pode estimular”, analisa Priscila. Outro entrave que perceberam, segundo a também professora, é a falta de recursos para custear as publicações. “Nós conseguimos esses livros a preço de custo, com o apoio da editora (Coerência) e vamos repassar agora para os alunos da unidade, gratuitamente”, acrescenta.

Entre os gêneros que serão autografados pelas autoras, presentes no evento, estão romance, ficção, suspense, poemas, distopia e terror.

Os de Priscila serão Grito das Estrelas e Espelho Espelho Meu, Qual Crush Escolho Eu; da Elisangela, 10 Passos Poéticos para Ser Feliz; da Giovanna, Stowe, Procura-se e E se; e, de Rita, Castelo de Cartas: o Despertar.<EM><EM>