Marido de Sandy, Lucas Lima, vai iniciar tratamento para calvície

28/10/2019 | 15:11



Lucas Lima que é casado com Sandy, parece não estar muito contente com os seus fios de cabelos atuais. Tudo porque, o músico correu para procurar o Dr. Thiago Bianco que é especialista em transplante capilar para conhecer as técnicas mais utilizadas para a recuperação dos fios.

De acordo com o próprio especialista, Lucas vai de submeter a uma técnica que será implantado até 12 mil fios por procedimento e é capaz de cobrir uma grande parte, ou até mesmo inteira, da calvície em uma única seção.

O membro da família Lima não é fraco não e escolheu a dedo o profissional que tem como pacientes famosos, nada mais, nada menos que Roberto Carlos, Marcos e Belutti, Tom Cavalcante e o marido de Simone, dupla de Simaria, Kaká Diniz.