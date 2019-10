28/10/2019 | 15:11



Faz pouco menos de duas semanas que Thiaguinho e Fernanda Souza anunciaram que estavam se separando, após mais de oito anos de relacionamento, e, pelo que parece, agora o cantor está reatando antigas relações.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Juliana Diniz, ex do cantor, que fez inclusive uma tatuagem em homenagem ao relacionamento, esteve em um churrasco da família dele no final de semana de 26 de outubro.

Ela posou com duas afilhadas do cantor no Instagram, se chamando de tia das meninas.

A também cantora também já se relacionou com o jogador Ronaldinho Gaúcho.