Andréa Nóbrega confronta Lucas Viana após ter sua cama desarrumada em A Fazenda 11: - Você tá sempre bêbado!

28/10/2019 | 15:10



O clima esquentou em A Fazenda 11 com Andréa Nóbrega confrontando todos os seus colegas de confinamento ao perceber que a sua cama estava desarrumada. Visivelmente brava com a situação, ela começa a questionar em voz alta e chega, até mesmo, a acusar primeiramente Thayse:

- Eu acho que você já tem idade o suficiente. Você, a outra, o outro, quem for, quem subiu, na minha cama? Isso é uma falta de respeito. Ninguém é obrigada a gostar de mim, mas me respeitar eu quero. Eu gostaria.

Em seguida, Bifão toma as dores de Andréa e sai em sua defesa. Em seu discurso, disse que aquilo não era uma ameaça, mas sim, uma promessa:

- Se acontecer de novo, vai começar a aparecer gaveta com cocô de vaca.

Já no quarto, informaram Lucas Viana que tinha sido ele, afirmando que ele havia tirado o lençol da cama de Andréa. Nesse momento, a produção do reality mostrou cenas do peão, visivelmente embriagado, mexendo na cama da colega de confinamento. Além disso, ele sobe na cama e faz uma dancinha.

Voltando ao presente, Andréa, falando mais diretamente, olha para Lucas e diz:

- Eu espero, bebezão, que não tenha sido você.

Ele, então, começa:

- Eu acho que pode ter sido eu. Porque eu fiquei tão bêbado. Eu não sei, eu fiquei muito bêbado.

- Sempre, você tá sempre bêbado! E você está sempre não lembrando de nada. Se tua mãe não ensinou, então não faça isso.

- Não fala da educação da minha mãe, não. Não desce nesse nível. Eu tava bêbado.

Por fim, falando cada vez mais alto, Andréa é mais direta:

- Beba menos!

E apesar de ter rolado semana passada, uma cena está incomodando os internautas. Os fãs de A Fazenda repostaram no Twitter um vídeo em que Lucas aparece entrando em uma piscina de bolinhas e esbarrando em Andréa. Algumas pessoas opinaram que o peão havia feito isso de propósito, justamente porque ambos possuem desavenças:

Toda vez que vejo esse vídeo, com mais ranço fico desse moleque, disse uma fã, que logo pediu a expulsão de Lucas, por acreditar que isso foi uma agressão.

Precisamos sempre se colocar no lugar do próximo uma coisa ruim ou uma situação ruim que eu não desejo pra mim eu não irei desejar pro meu semelhante. O vídeo está nítido! Foi de propósito. LUCAS EXPULSO, disse outra pessoa.