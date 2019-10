Morre aos 66 anos o contrabaixista Pedro Baldanza

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



28/10/2019 | 15:11



Um dos nomes mais importantes do rock progressivo brasileiro, o cantor, compositor e contrabaixista Pedro Baldanza, da banda Som Nosso de Cada Dia, morreu no início da tarde de hoje, em Minas Gerais. A informação foi confirmada nas redes sociais do grupo.

Baldanza estava internado há pouco mais de uma semana por conta de problemas no fígado. Seu corpo será cremado no início da tarde de amanhã, em Belo Horizonte.

O contrabaixista ficou conhecido principalmente por ter gravado álbuns como Snegs (1974) e Som Nosso (1977), ambos com o Som Nosso de Cada Dia. O último título do grupo foi Mais Um Dia, lançado no início de outubro, em São Paulo.

Um dos últimos shows de Baldanza foi na região, no palco do teatro do Sesc Santo André, para para o evento Festival Primavera Psicodélica, no dia 11. À época, em entrevista ao Diário, celebrou o projeto e disse que estava “tocando com músicos muito bons e que sempre adoraram o trabalho do Som Nosso”