Felipe Titto é mordido pelo próprio cachorro e leva 15 pontos na perna: - Tranquilo o rombo

28/10/2019 | 13:10



Felipe Titto deu um susto em seus seguidores no último domingo, dia 27, ao revelar que foi mordido por um de seus cachorros. Em suas redes sociais, o ator relatou todo o ocorrido, inclusive o momento do incidente, e declarou que precisou levar 15 pontos na perna esquerda.

Felipe, que está no elenco de A Dona do Pedaço ao interpretar o treinador de boxe Abdias, precisou atrasar sua ida ao Rio de Janeiro, pois precisaria ir ao hospital. De acordo com ele, a situação ocorreu porque o seu cachorro da raça American Bully não gosta que ele entre na piscina e, dessa forma, tentou impedir seu salto com uma mordida.

- O Thor é adotado, então não conheço o histórico de traumas que ele teve ou não, mas imagino que isso seja uma particularidade dele, ele não gosta de forma nenhuma que a gente entre na água, explicou Titto, garantindo que não daria bronca no animal, por saber de sua boa intenção.

E ainda continua:

- Teve gente que me perguntou se eu ia brigar com ele. Óbvio que eu não vou brigar com ele, até porque ele não teve culpa nenhuma, a intenção dele foi me proteger, garantiu.

Logo após o ocorrido, Titto fez vídeos para mostrar a mordida.

- Olha a presepada de fim de domingo. Fui pular na piscina, o Thor tem um pouco de trauma, ele não gosta que eu nade. Eu vou dividir com vocês esse momento. Eu fui pular e ele foi me segurar pelo tornozelo, acabou mordendo minha perna. Tranquilo o rombo, brincou ele sobre a gravidade do machucado.