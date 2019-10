Após rumores de gravidez, Rafaella Santos posa de biquíni e ganha carinho de Gabigol

28/10/2019 | 13:10



Na última sexta-feira, dia 25, o colunista Leo Dias revelou que Rafaella, irmã de Neymar, estaria esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento cheio de idas e vindas com o jogador Gabigol. A assessoria de Rafaella negou a informação, e a do atleta não desmentiu e nem confirmou.

Após o rumor, Rafaella resolveu aparecer em sua conta do Instagram na tarde do último domingo, dia 27, exibindo o corpo com biquíni e brincando com uma menina na piscina. Mais tarde, a influencer postou em seus Stories um boomerang de um momento de carinho entre ela e Gabigol. Na imagem é possível ver o braço do jogador fazendo uma carícia em seu rosto.

Apesar da negação, o jornal Extra revelou que uma fonte de dentro do Flamengo disse que a notícia já estava circulando dentro do clube, e o próprio Gabigol já confidenciou a alguns amigos que será papai.