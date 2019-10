Mãe de 95 anos de idade de Jorge Fernando ainda não sabe da morte do filho

28/10/2019 | 13:10



O ator e diretor Jorge Fernando morreu na noite do último domingo, dia 27, aos 64 anos de idade após sofrer uma parada cardíaca em decorrência de um aneurisma dissecante da aorta completa. Acontece que sua mãe, Hilda Rebello, de 95 anos de idade, ainda não sabe da morte do filho.

Segundo a revista Extra, a família já está tomando as providências para informá-la sobre o ocorrido e a irmã do artista já está a caminho para dar a notícia à Hilda.

Jorge Fernando estava internado no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, desde a tarde do último domingo, dia 27. Em comunicado à imprensa, o hospital afirmou que apesar de todos os esforços, não foi possível reverter o quadro. Em outubro de 2016, ele ficou 19 dias internado para tratar uma inflamação no pâncreas. No ano seguinte, ele sofreu o Acidente Vascular Cerebral e passou 20 dias internado.