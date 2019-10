Novotel Itu conquista viajantes com atrações para todas as idades

Maria Beatriz Vaccari



28/10/2019 | 13:18

A apenas 90 quilômetros de São Paulo (SP), o Novotel Itu Golf & Resort é uma boa opção para quem quer escapar da agitação da capital paulista por alguns dias. O complexo, que dá boas-vindas aos visitantes com uma enorme caixa de correios – daquelas bem típicas de Itu (SP) – oferece atrações bacanas para todas as idades.

Por dentro do Novotel Itu

A criançada, por exemplo, vai à loucura quando dá de cara com o playground, o espaço kids e o trapézio, que coloca os pequenos (com todos os devidos equipamentos de segurança) para experimentarem manobras circenses. De quebra, os dias de calor ficam ainda mais animados quando os pimpolhos aproveitam as atrações aquáticas, que incluem brinquedões, tobogãs e até um enorme balde que sempre joga água na galera.

Assim como os pequenos, os adolescentes contam atividades monitoradas, que são comandadas por uma equipe especialista em diversão. A programação explora vários pontos do hotel, desde a sala de jogos até as quadras de tênis e o campo de futebol.

O pessoal mais velho adora passar o dia curtindo o calor nas piscinas (há uma de borda infinita e outra de hidromassagem) e se deliciando com os drinques e aperitivos do bar. Quem quer relaxar de vez ainda pode agendar um horário no spa. Além de abrigar saunas seca e a vapor, o local oferece uma série de tratamentos feitos com produtos da conceituada marca L’Occitane.

Depois de um dia agitado no resort, as acomodações recebem os visitantes com camas bem confortáveis e infraestrutura completa. Os quartos se destacam pelo design moderno, que dá um toque de sofisticação aos ambientes. Vale destacar que o hotel é pet friendly e aceita animais de estimação de até 10 kg.

Acomodações e gastronomia

O restaurante Raro é responsável por servir café da manhã, almoço e jantar. Um dos grandes destaques é o espaço destinado a crianças. Além de poderem fazer as refeições junto com os pais em um lugar reservado, os pequenos encontram um buffet diferenciado, com delícias que fazem sucesso entre o público infantil, como nuggets, macarrão e batatas fritas.

Os outros buffets contam com opções um pouco mais elaboradas, preparadas especialmente para conquistar os adultos. Vale a pena provar a tradicional Feijoada Novotel servida aos sábados com caipirinhas e música ao vivo. Já nos jantares, a dica é explorar as delicias servidas na ilha gastronômica – o espeto de kafta, preparado nos jantares com temática árabe, é delicioso.

Além do bar da piscina, é possível provar drinques especiais e porções no Gourmet Bar and Restaurante, que reúne coquetéis, destilados e cervejas (nacionais e importadas). Aconchegante, o local se destaca por sua decoração descolada e conta com uma mesa de sinuca.

Fotos do Novotel Itu

Na galeria, veja alguns detalhes do resort: