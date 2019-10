Após ausência no Teleton por conta de forte gripe, Silvio Santos cancela gravações e Patrícia Abravanel desabafa: - Foi difícil

28/10/2019 | 12:10



Pela primeira vez em 22 anos de Teleton, Silvio Santos não pôde comparecer no Teleton por conta de um forte resfriado que o fez ficar sem voz. A previsão era que ele voltasse às gravações de seu programa na próxima terça-feira, dia 29, mas ao que tudo indica, isso não será possível.

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, o dono e apresentador do SBT de 88 anos de idade está sendo tratado em casa, e sua assessoria de imprensa já negou os rumores de que ele teria sido internado.

No encerramento do Teleton no último sábado, dia 26, sua participação ao vivo foi substituída pelas filhas Rebeca, Patrícia e Silvia, além da participação de Iris, sua esposa.

Sobre passar o evento sem a presença de Silvio, Patrícia Abravanel revelou:

- Foi difícil. Foi difícil estar no palco, ao vivo e sem ele. Ainda mais porque nós três, juntas, nunca tínhamos feito isso.

No ar ao vivo, Patrícia ainda revelou que seu pai ordenou que as três filhas assumissem o comando da apresentação:

- Queríamos que vocês, Celso Portiolli e Eliana, ficassem com a gente, mas recebemos ordens de que teríamos que nos virar sozinhas, explicou.

Rebeca não conteve a curiosidade sobre a repercussão e perguntou:

- Estão falando muito mal da gente?, perguntou, e logo foi respondida que o Teleton estava entre os assuntos mais comentados do Twitter naquele momento.