Mnuchin promete mais sanções econômicas contra Irã

28/10/2019 | 11:13



O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, prometeu hoje que Washington irá ampliar sanções econômicas contra o Irã. Segundo ele, a "campanha de pressão máxima" do governo americano está contendo a agressão iraniana.

Mnuchin se reuniu nesta segunda-feira com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que pediu aos EUA que imponham novas sanções para interromper a ação do Irã no Oriente Médio.

Mnuchin está liderando uma delegação americana no Oriente Médio e Índia para discutir laços econômicos e iniciativas de combate ao terrorismo.

Mnuchin disse também que as sanções dos EUA têm o objetivo de forçar o Irã a interromper suas "atividades ruins e de exportar terrorismo, buscando criar capacidade nuclear e mísseis". Fonte: Associated Press.