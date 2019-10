Ben Affleck tem recaída, é visto alcoolizado e vai para a casa da ex, Jennifer Garner: - Ele assumiu o seu erro

28/10/2019 | 11:10



No último sábado, dia 26, Ben Affleck foi visto visivelmente alcoolizado saindo de uma festa de Halloween em Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos. O ator chegou a se desequilibrar e quase caiu na rua, tendo que se apoiar em um carro para seguir andando tranquilamente.

Em rápida entrevista ao site TMZ, o ator alegou que coisas assim acontecem:

- Foi uma recaída. Mas eu não vou deixar isso me atrapalhar.

Uma fonte próxima a Ben ainda contou, em entrevista à People, sobre o psicológico do artista após o acontecimento:

- Você pode dizer que não foi uma coisa fácil para ele, mas Ben assumiu o seu erro. Ele disse que aconteceu, que foi uma recaída, mas que não acontecerá novamente. Foi esperto da parte dele porque agora a história basicamente terminou.

Depois do episódio, Ben foi visto chegando na casa da ex, Jennifer Garner. Ela, inclusive, já mostrou apoio ao artista em outros momentos, tendo sido a responsável por levá-lo diretamente a uma clínica de reabilitação em 2018. Antes do Halloween, Ben estava sóbrio há pouco mais de um ano.