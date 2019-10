2 A.M. deixa de focar o público gamer e lança notebook para profissionais por R$ 3.149

Da Redação, com assessoria



28/10/2019 | 11:18

Para atender a gamers e profissionais que buscam mais desempenho, a 2 A.M. lançou a linha de notebooks E550. A novidade da marca chega com três configurações base, foi projetada na cor cinza e conta com teclado retroiluminado em vermelho. Na prática, os modelos são ideais tanto para rodar jogos quanto softwares para projetos de design, engenharia e arquitetura.

Os notebooks E550 têm processador Intel Core da 9ª geração, com Hexa-Core de 2.90 GHz e a nova atualização da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1050 de 3GB. Ambas as especificações são ideais tanto para jogar quanto trabalhar. Também possui 8GB de memória RAM e até 1TB de armazenamento.

Os modelos vêm com teclado numérico, touchpad com tecnologia de múltiplos gestos e duas opções de sistema operacional: Windows 10 Home ou FreeDOS. Os notebooks E550 têm preços sugeridos a partir de R$ 3.149.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você aproveita para conferir os testes realizados pelo 33Giga: