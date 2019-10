Primavera em Bariloche: um roteiro com natureza, sol e aventura

Redação



A primavera em Bariloche, na Argentina, é uma boa combinação para quem busca aventura, natureza, descanso, neve e sol. Tudo isso, em um um local cheio de atrações que convidam os turistas a terem novas experiências.

Primavera em Bariloche

Aventura

As atividades de aventura em Bariloche são perfeitas para quem quer apreciar a natureza. Andar a cavalo nas estepes ou na floresta e praticar caiaque ou canoagem são opções mais tranquilas para ver as paisagens do destino. Quem busca emoção pode optar por tirolesa e rafting.

Cervejarias

Bariloche é especialista em cerveja artesanal. Com cervejarias premiadas e reconhecidas internacionalmente, a cidade conta com uma “rota da cerveja”, que existe há quase 100 anos. Ali, é possível encontrar bebidas Stout, Ale, Porter, Bock e Pilsen.

Excursões pelos lagos

Uma das excursões imperdíveis a serem feitas em Bariloche é a navegação pelo lago Nahuel Huapi, que se caracteriza por seu grande tamanho, seus belos cenários e suas águas cristalinas. Existem várias opções de passeios, como visitar a Ilha Victoria, a Floresta de Arrayanes, Puerto Blest e cachoeira Los Cántaros.

Excursões por terra

Do centro da cidade, por conta própria ou contratando um passeio, é possível viajar quilômetros de paisagens e surpreender-se com vistas deslumbrantes. Vale a pena visitar atrações turísticas tradicionais, como o Circuito Chico, o Cerro Catedral e o Cerro Otto.

A temporada

A primavera (de 21 de setembro a 20 de dezembro) é tradicionalmente uma das estações mais charmosas de Bariloche. Os dias começam a se prolongar, com um aumento gradual da temperatura que varia entre 7 e 20 graus no final da temporada.

