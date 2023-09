Primavera em Bariloche – Roteiro com natureza, sol e aventura

A primavera em Bariloche, na Argentina, é uma boa combinação para quem busca aventura, natureza, descanso, neve e sol. Tudo isso, em um um local cheio de atrações que convidam os turistas a terem novas experiências.

Não à toa, muitos brasileiros costumam ir para Bariloche em setembro, por exemplo, e não apenas no inverno. Neste post, você vê as principais atrações para curtir nesta época no destino argentino.

Primavera em Bariloche

Confira alguns tipos de passeios indicados para curtir a primavera em Bariloche:

Veja qual deles combina mais com seu estilo de viagem e prepare-se para muita diversão.

Aventura

As atividades de aventura em Bariloche são perfeitas para quem quer apreciar a natureza. Andar a cavalo nas estepes ou na floresta e praticar caiaque ou canoagem são opções mais tranquilas para ver as paisagens do destino. Quem busca emoção pode optar por tirolesa e rafting.

Cervejarias

Bariloche é especialista em cerveja artesanal. Com cervejarias premiadas e reconhecidas internacionalmente, a cidade conta com uma “rota da cerveja”, que existe há quase 100 anos. Ali, é possível encontrar bebidas Stout, Ale, Porter, Bock e Pilsen.

Excursões pelos lagos

Uma das excursões imperdíveis a serem feitas em Bariloche é a navegação pelo lago Nahuel Huapi, que se caracteriza por seu grande tamanho, seus belos cenários e suas águas cristalinas. Existem várias opções de passeios, como visitar a Ilha Victoria, a Floresta de Arrayanes, Puerto Blest e cachoeira Los Cántaros.

Excursões por terra

Do centro da cidade, por conta própria ou contratando um passeio, é possível viajar quilômetros de paisagens e surpreender-se com vistas deslumbrantes. Vale a pena visitar atrações turísticas tradicionais, como o Circuito Chico, o Cerro Catedral e o Cerro Otto.

Onde ficar em Bariloche

A maioria dos brasileiros que vai a Bariloche se hospeda no centro da cidade. Afinal, ali há lojas, restaurantes e vida noturna. Alguns dos melhores hotéis de Bariloche dão vida para o Lago Nahuel Huapi.

Entre as opções mais centrais que eu recomendo destacam-se:

Para quem vai esquiar, vale a pena ficar na base do Cerro Catedral. Ali, há até opções de hospedagem com acesso direto às pistas de esqui. Os destaques da área são:

Outro destino bom para ficar em Bariloche é a área de Llao Llao, onde há muitos hotéis de luxo, alguns deles com vista panorâmica. As dicas na região são:

Turismo na Argentina

A cidade de Buenos Aires funciona como porta de entrada para os brasileiros que querem conhecer a Argentina. Depois de explorar a capital, é de lá que boa parte das pessoas segue para conhecer outros destinos do país, entre eles Bariloche, Mendoza e Ushuaia.

Na galeria, veja os principais lugares para fazer turismo na Argentina.

O que você precisa saber antes de ir a Bariloche

Quando planejo minhas viagens para a Argentina, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

