Brew Art: festival cervejeiro reúne música, arte e performance circense

28/10/2019 | 10:18

O mês de novembro já começa agitado no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro (RJ). Às margens da pista de corrida do Jockey Club e com vista para o Cristo Redentor, o ExC vai sediar o Brew Art Festival, um encontro cervejeiro que rola em 2 de novembro e tem 12 horas de programação.

Brew Art

Em sua segunda edição, o evento explora a conexão entre a arte de fazer cerveja e as artes plásticas e musicais. Ele conta com a curadoria do Brewteco e da Olive para dar holofote às estrelas do Festival: rótulos exclusivos e artistas que as complementam perfeitamente.

“Trouxemos novas cervejarias, novas apresentações artísticas e melhoramos o line up do festival com estilos musicais diversificados para atender várias tribos. Novamente teremos os quatro momentos inspirados nos quatro ingredientes da cerveja, que criarão conexões sensoriais entre a música, a arte, e cada cerveja selecionada’’, diz Dan Lassen, da Agencia Olive.

Programação

O passeio artístico e degustativo conta trilha sonara que vai do rock a mpb e do blues ao jazz. Trucks de comidinhas, live painting, artistas visuais e atrações circenses também são alguns destaques. Para completar a experiência, será montado um espaço kids pensando nos pais que amam levar seus filhos a seus programas favoritos, sem precisar se preocupar com a segurança deles.

Atrações confirmadas

Matheus Teixeira – MPB e Samba

Quinteto Nuclear – Jazz

Bagunço + performances circenses – Brass Band

All Star Wonders Tributo Motown – o melhor da Black Music

Taryn – Blues, Jazz e Rock

Rodrigo Santos, incluindo sucessos do Call The Police – Rock

Serviço Local: ExC – Rua Jardim Botânico, 1011 – Jardim Botânico (dentro do Jockey Clube)

Hora: das 15h às 4h.

Data: 2 de Novembro

Ingresso: R$50 – crianças até 12 anos não pagam

