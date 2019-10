Obituário - 28 de outubro de 2019

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, 25 de outubro

Laura Ghellero Valério, 89. Natural de Descalvado (SP). Residia no Parque Colonial, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helle Nice Ferreira, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Lopes Peres, 81. Natural do Pilar do Sul (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orestes Marinho, 73. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wanderley José Brumati Verni, 71. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Evanira Alves, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Ferreira dos Santos, 64. Natural Jericó (PB). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 25. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Domingos Lopes de Macedo, 63. Natural de Carbonita (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 26 de outubro

Alceu Mendes Nogueira, 91. Natural de Franca (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Peres Martins, 84. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Lopes de Oliveira, 83. Natural de Santana de Parnaíba (SP). Residia na Vila Amabile Pezzolo, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Otoniel Rufino de Lima, 66. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Pelizzari, 65. Natural de Barretos (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, domingo, dia 27 de outubro

Aracy Gonçalves de Souza, 94. Natural de Pratânia (SP). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 27. Cemitério Colinas dos Ipês, em Suzano (SP).



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 22 de outubro

Ricieri Massaroppe, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Portugal, em São Bernardo. Dia 22, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 25 de setembro

Virtudes de Miras Oliveira, 94. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Irene Paiva Guijarro, 77. Natural do Rio de Janeiro. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Neide Flamínio, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Embaré, em Santos (SP). Dia 25, em Santos (SP). Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 26 de outubro

Claudete Pezenti Pereira, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Nascimento, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, domingo, dia 27 de outubro

Paulo da Silva, 82. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 24 de outubro

Luiza Guilhen Soares, 90. Natural de São João da Bocaina (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Alda Gomes Galeazzo, 80. Natural de São Simão (SP). Residia na Vila Prudente, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Therezinha Folco, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dinah Ribeiro Soares, 77. Natural de Getulina (SP). Residia no bairro Guacuri. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.

Norival Barboza, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, sexta-feira, dia 25 de outubro

Salvatore Assunto Tulino, 89. Natural da Itália. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Zilá de La Torre, 77. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, quinta-feira, dia 24 de outubro

Antenor José da Silva, 79. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Amintas Sobral, 72. Natural de Riachuelo (SE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Crematório Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Ivanildo Simão, 68. Natural de Caruaru (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Marcely da Silva Bottacini, 54. Natural do Taquaral de Goiás (GO). Residia no Jardim Taquaral, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Daiane Sousa Vieira, 31. Natural de Maringá (PR). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Caique Tadeu Francisco Crepalde, 26. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 25 de outubro

Alice Girão Cerboncini, 95. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Waldemar Gonçalves, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Neide de Fátima da Silva Paula, 54. Natural de Apucarana (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 26 de outubro

Adélia Zavatti Ribeiro, 81. Natural de Cabreuva (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Pensionista. Dia 26. Jardim da Colina.

Izaura de Oliveira, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal

Edneuza Santana Oliveira, 48. Natural de Piritiba (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 27 de outubro

Neli de Jesus Mussugato, 24. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Cemitério Municipal.



M A U Á

José Deusimar Pereira Lima, 52. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Pedreiro. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Edite Severina de Sousa, 69. Natural de Bom Jardim (PE). Residia no Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Sebastião.