No Dança dos Famosos, três participantes vão para a repescagem e Fábio Porchat lembra de polêmica com Bruna Marquezine: - Cortamos relações

28/10/2019 | 09:11



Segura, peão! No último domingo, dia 27, foi a vez dos homens entrarem no ritmo do baladão sertanejo no Dança dos Famosos. Bruno Montaleone, Jonathan Azevedo, Junior Cigano, Kaysar Dadour, Luis Lobianco e Matheus Abreu se apresentarem no quadro do Domingão do Faustão e metade dos participantes foi mandado para a repescagem. Além disso, Fábio Porchat integrou o júri artístico, ao lado de Monique Alfradique e Lilia Cabral, e fez piada ao lembrar da outra vez na qual foi jurado da atração e causou uma polêmica ao dar uma nota para Bruna Marquezine.

O humorista brincou que é muito difícil fazer parte do júri do quadro e já entrou na brincadeira lembrando da edição de 2013 do Dança dos Famosos:

- É uma responsabilidade muito grande ser jurado aqui, as pessoas ficam bravas! A vez que fui jurado aqui, a Bruna Marquezine dançou e eu dei um 9,8 ou 9,9... meu amigo, cortamos relações. Eu nem sabia! O fã clube dela ficou bravíssimo. Passou três anos e eu estava no Criança Esperança do lado da Bruna, perguntei se estava tudo bem e ela fez assim: Aham. Ela não esqueceu! Eu pedi desculpas e ela disse: tudo bem, agora passou. A mágoa leva três anos para passar!

Que figura! Porém, dessa vez parece que não teve nenhuma mágoa e todos os participantes saíram de bem com os jurados, mesmo três deles tendo sido mandados para a repescagem. Na última edição, terminou a primeira etapa do quadro e dos seis homens que entraram na competição, apenas três deles seguirão dançando: Kaysar Dadour, Jonathan Azevedo e Matheus Abreu, que estavam no topo do ranking. Os outros famosos, Luis Lobianco, Bruno Montaleone e Junior Cigano terão uma segunda chance na repescagem, quando voltarão à pista de dança para disputar uma vaga no reality show.