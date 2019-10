Após tratamento contra o câncer, Heloísa Perissé manda recado emocionante para Ingrid Guimarães

28/10/2019 | 09:11



Ingrid Guimarães participou do Arquivo Confidencial do Programa do Faustão na noite do último domingo, dia (27), e como se era de esperar, não conseguiu segurar as lágrimas com os diversos depoimentos de amigos e família. Mas teve uma pessoa que deixou o momento ainda mais emocionante com seu depoimento simples e singelo: Heloísa Perissé, que acabou de terminar seu tratamento contra um câncer nas glândulas salivares.

Faustão começou mostrando um recado de Luísa Perissé, filha de Heloísa e afilhada de Ingrid, que de maneira humorada agradeceu a atriz por ser tão presente em sua vida. Logo em seguida, mostrou um áudio gravado por sua mãe:

- Achou que eu não ia participar, amor? Como assim? É muito bom estar aqui podendo participar, nem que seja em voz, poder dizer o amor enorme que eu sinto por você, a gratidão. O começo nunca nada é fácil, e não foi diferente para a gente, mas tínhamos muita fé, iniciou Perissé.

A atriz também comentou sobre a importância de Ingrid nessa luta contra o câncer e não conteve as lágrimas ao agradecer a amiga:

- Queria te agradecer por me ajudar a enfrentar isso que eu passei. E você ali do meu lado, minha irmã, me ajudando. Me fazendo companhia. Não tenho nem como agradecer. Que Deus te abençoe cada vez mais, que você merece, finalizou.

Ingrid, em resposta, se emocionou ao falar sobre o momento delicado que Heloísa estava passando:

- Nós somos uma família só. Quando a Heloísa ficou doente, parecia que era comigo. Como eu a amo. Como a Heloísa é parte de mim. E superando um câncer, ela já superou!