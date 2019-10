Japão bate Holanda por 3 a 0 e França supera Chile em estreias no Mundial Sub-17

27/10/2019 | 22:38



Quatro jogos movimentaram neste domingo a primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Futebol Sub-17, que está sendo realizado no Brasil. Em um destes confrontos da competição chancelada pela Fifa, o Japão fez bonito ao bater a Holanda por 3 a 0 no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

Essa partida fechou a jornada inicial do Grupo D, que horas mais cedo teve o Senegal abrindo a chave com uma goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos. No expressivo triunfo japonês, destaque para Yamato Wakatsuki, camisa 9 que marcou os dois primeiros gols do jogo, aos 36 minutos do primeiro tempo e aos 24 do segundo. Jun Nishikawa, o 10 da equipe nipônica, fechou o placar aos 32 da etapa final.

Com essa combinação de resultados, os senegaleses ficaram na ponta do Grupo D, com três pontos, pelo maior número de gols marcados. Com a mesma pontuação e saldo igual, os japoneses figuram na vice-liderança, enquanto os holandeses estão em terceiro lugar e os norte-americanos amargam a lanterna.

Outras duas partidas abriram a primeira rodada do Grupo C do Mundial neste domingo. Em uma delas, a França superou o Chile por 2 a 0, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Os dois gols franceses saíram no segundo tempo em um intervalo de apenas um minuto. Primeiro Agoume abriu o placar cobrando pênalti, aos 18, e logo em seguida Lihadji ampliou aos 19.

No mesmo local que abrigou o duelo entre franceses e chilenos, a Coreia do Sul derrotou o Haiti por 2 a 1 no embate que finalizou a rodada inicial desta chave. Assim, os franceses ocupam a liderança, com três pontos, por terem um gol a mais de saldo, enquanto os sul-coreanos, com a mesma pontuação, são vice-líderes. Os haitianos estão na terceira posição e os chilenos estão em último lugar.

Na próxima quarta-feira, os confrontos Holanda x Senegal e EUA x Japão, ambos novamente em Cariacica, fecharão a segunda rodada desta chave. No mesmo dia, Coreia do Sul x França e Chile x Haiti, novamente no Estádio da Serrinha, em Goiânia, completarão a segunda jornada do Grupo C.

O Mundial Sub-17 segue nesta segunda-feira mais com quatro jogos. Espanha x Argentina, às 17 horas, e Tajiquistão x Camarões, às 20h, ambos em Cariacica, abrem o Grupo E. Já Ilhas Salomão x Itália (17h) e Paraguai x México (20h), no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), inauguram o Grupo F. O Brasil, que estreou com goleada por 4 a 1 sobre o Canadá, no último sábado, volta a jogar pela competição na terça-feira, quando pega a Nova Zelândia, às 20h, no Gama, pela segunda rodada do Grupo A.