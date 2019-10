Auricchio paga hoje 1ª parcela do 13º salário aos servidores

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/10/2019 | 07:00



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), antecipou para hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário do funcionalismo público. O impacto com a medida é de cerca de R$ 12,5 milhões, beneficiando diretamente 6.200 servidores.

O anúncio foi feito pelo tucano nas redes sociais e a data escolhida foi porque hoje é celebrado, nacionalmente, o dia do funcionalismo público.

“A nossa gratidão a vocês que fazem com a Prefeitura funcione por 365 dias prestando serviço de qualidade aos 160 mil moradores, cada dia com mais o zelo e dedicação. Estaremos pagando a primeira parcela do 13º salário e, para nós, é ganho no sentido econômico. Diante de forte crise econômica que assola o País, estamos com as finanças públicas em dia, sob forte ajuste fiscal. Temos dificuldades, claro, mas êxito na nossa política financeira”, discorreu Auricchio.

No ano passado, a Prefeitura também adotou a estratégia. Somando o valor do 13º salário aos vencimentos de outubro dos servidores, a administração desembolsará R$ 30 milhões.

CONTINGENCIAMENTO

No sábado, o governo Auricchio publicou decreto instituindo mais medidas de austeridade financeira. Houve mudança na política de férias, no reajuste contratual com fornecedores e até mesmo nas nomeações de comissionados – há prévia suspensão e casos individuais precisarão receber crivo da Secretaria da Fazenda.

Ao Diário, a Prefeitura argumentou que foi identificado descompasso na receita corrente na ordem de R$ 70 milhões neste ano.

“As regras valerão enquanto perdurar a dificuldade arrecadatória do município, contudo a Administração Municipal já adota medidas para equacionar a situação”, informou o Paço, citando, como exemplo, a adoção do programa de parcelamento de débitos de impostos.