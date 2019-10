Paulo Roberto está a um passo de assinar com o Santo André

Anderson Fattori

28/10/2019



Só falta a assinatura no contrato. Do resto, está quase tudo acertado entre Paulo Roberto e Santo André para que ele seja o treinador do Ramalhão no Campeonato Paulista. Recentemente as partes tiveram reunião bem produtiva e os detalhes esbarram no começo do contrato. O clube pretende iniciar o vínculo em dezembro, já o profissional deseja trabalhar a partir de novembro.

“Está tudo muito bem encaminhado. Acredito que até o fim deste mês assinamos o contrato. Tivemos reunião para acertar os detalhes, ver a data de início do trabalho, mas está bem adiantado”, assumiu Paulo Roberto, que trabalhou na equipe na Série D do Brasileiro de 2013. “Conheço bem a diretoria, é um clube que gosto bastante”, elogiou o treinador.

Praticamente desde que o acesso para a elite foi consumado, em maio, o Santo André tinha o desejo de contratar Paulo Roberto para comandar o time na Série A-1. As partes haviam entrado em acordo em julho, mas dias depois o treinador voltou atrás e acertou com a Inter de Limeira. Ficou poucos dias no clube do Interior e pediu demissão, voltando a negociar com o Ramalhão.

“Conversamos para eu assumir o time, estava tudo certo, mas o Santo André só queria para o fim do ano porque iria disputar a Copa Paulista com equipe da base. Surgiu a oportunidade de iniciar de imediato o trabalho na Inter de Limeira e acertei com eles. Mas o Santo André sempre foi minha prioridade”, explicou Paulo Roberto, garantindo que não ficou nenhum tipo de rusga com a mudança nos planos.

A aproximação entre clube e treinador aumentou no último mês, tanto que Paulo Roberto assistiu aos últimos jogos do Santo André na Copa Paulista para iniciar a avaliação do elenco da base e saber com quais jogadores pode contar para compor o elenco do Estadual.

“Estive em três jogos para ver o elenco, analisar alguns jogadores, mas é pouco. Só no dia a dia mesmo com o trabalho dá para ter uma ideia melhor de quais atletas vamos contar no grupo do Campeonato Paulista”, comentou Paulo Roberto, sem dar pistas de quais nomes mais lhe agradaram.

Além do treinador, nos próximos dias o Santo André deve anunciar também um dirigente para auxiliar o diretor de futebol, Juraci Catarino, na administração do elenco.