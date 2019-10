Santo André terá delegacia da mulher 24h

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



28/10/2019 | 07:00



O governador João Doria (PSDB) prometeu que abrirá no primeiro semestre de 2020 uma DDM (Delegacia da Mulher) 24 horas em Santo André, a primeira do Grande ABC. O equipamento de horário integral ficará em prédio na Rua Laura, Vila Bastos.

Em agenda na cidade, Doria declarou que aguarda apenas a capacitação de profissionais para instalação do projeto. “Dependemos da formação de uma equipe nova, que está em treinamento na academia da polícia. Queremos delegadas, investigadoras e escrivãs, porque mulher se sente mais segura ao falar com outra mulher”, detalhou o governador.

O anúncio aconteceu durante a presença do tucano na inauguração da base do 41º Batalhão da PM (Polícia Militar), na Vila Scarpelli. Ele também esteve no lançamento da primeira Praça da Cidadania do Estado, no Jardim Santo André (leia mais abaixo).

A DDM 24 horas é aposta do governo do Estado para tentar reduzir a escalada de violência contra a mulher no território paulista. Até setembro, o Grande ABC havia registrado nove casos de feminicídio. De acordo com levantamento feito pelo Diário junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), em dois anos o aumento de crimes desse tipo foi de 33%. O Estado projeta abrir 40 desses equipamentos.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), citou que o 4º DP da cidade, localizado na Rua Catequese, será transferido para o endereço onde hoje funciona a DDM, na Praça Ministro Salgado Filho, Vila Guiomar. “Não tivemos que realizar reformas porque o prédio é novo e está completamente estruturado e pronto para receber o novo serviço (a DDM 24 horas). Só estamos dependentes da deliberação do governador, conforme citou a formação das equipes.”

Recentemente, Doria havia prometido também instalar uma DDM 24 horas em São Bernardo, mas não citou data – “será muito em breve”, afirmou ele, no dia 15, durante entrega do COI (Centro de Operações Integradas).

BATALHÃO

A nova sede do batalhão da PM, inaugurada ontem, irá atender cerca de 60 mil habitantes moradores dos bairros do Centro, Casa Branca, das vilas Alice, Bastos, Valparaíso, Floresta, Scarpelli e dos jardins Bela Vista e Ocara. “Os recursos da nova sede são 100% municipais, cerca de R$ 580 mil. O prédio é do município e estava ocioso. A estrutura traz dignidade a quem combate o crime. Esse foi clamor dos moradores do entorno e nós atendemos”, disse Paulo Serra.

Pioneira, Praça da Cidadania é entregue

O Estado entregou ontem também a primeira Praça da Cidadania de São Paulo, no Jardim Santo André. O projeto conta com escolas gratuitas de qualificação, espaços de apoio ao empreendedor e aprovação de crédito, além de equipamentos tradicionais, como quadras poliesportivas, playground e pistas de caminhada.

A princípio são 18 cursos de curta duração (um ou três meses), que visam atender entre 400 e 500 alunos. As aulas terão início dia 25. Foram investidos R$ 4,5 milhões na obra, custeada pela iniciativa privada – parceria com a Comgás, Enel e EMS. A área foi cedida pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e a Prefeitura se responsabilizou pela iluminação.

No discurso, o governador João Doria (PSDB) lembrou que unidade do Banco do Povo Paulista estará presente. “É instituição do governo do Estado que concede crédito rápido para microempreendedores, de até R$ 50 mil com aprovação rápida.”

O evento contou com as participações da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Bia Doria, do idealizador do projeto, Filipe Sabará, e do secretário executivo da Habitação, Fernando Marangoni.