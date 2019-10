Autorizada implantação de praça-parque no Jd. Beatriz

Do Diário do Grande ABC



28/10/2019 | 07:00



O prefeito de São Bernardo Orlando Morando assinou ontem ordem de serviço para instalação de praça-parque no Jardim Beatriz, Planalto. De 1989, a praça Portugal deve ser entregue reformada em março de 2020. O investimento total será de R$ 960 mil.

As obras incluem implantação de área de convívio, pista de caminhada, academia, playground, espaço pet, reforma das quadras, manutenção das áreas verdes, fechamento de todo o local com gradil, entre outras ações. Morador será escolhido como zelador. “É forma de incentivar os moradores a se empoderarem do espaço”, destacou o chefe do Executivo.

Outros 25 endereços de lazer já foram revitalizados e implantados pela Prefeitura desde 2017. A previsão é que até o fim de 2020, São Bernardo tenha 40 praças-parque.