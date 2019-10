O vôlei campeão de Santo André

Ademir Medici



28/10/2019 | 07:00



“Eu participei dos Jogos Abertos de 1959, em Santo André, como mesário de jogo de basquetebol. Memória publicou uma foto, em que estou com Donato Tieppo e Fernando Lima Capelatto, funcionando em um jogo daquele torneio. (...) Fomos campeões em vôlei masculino. Tínhamos uma grande seleção, com Lázaro, Gilson e o técnico Valderbi Romani.”

José Bueno Lima, advogado e escritor

Quando da realização dos Jogos Abertos do Interior em Santo André, em 1959, o Diário do Grande ABC engatinhava, ainda com o nome News Seller. Os Jogos foram em outubro e o jornal nasceu em maio de 1958. Portanto, tinha menos de um ano e meio. E a cobertura realizada na semana de 18 a 24 de outubro, e antes dela, anunciando os Jogos, e depois, promovendo uma resenha dos acontecimentos, foi excelente.

Durante a semana das competições, dois suplementos especiais foram distribuídos, o que exigiu um esforço redobrado da equipe de repórteres, que tinha a frente o editor Octavio de Oliveira.

Hoje temos um material riquíssimo, preservado pelo Banco de Dados e que ganhou um apoio extra: o de Luiz Carlos Fernandes, o artista gráfico Fernandes, que reproduziu e tratou as fotos que hoje começamos a mostrar.

E POR FALAR EM JAI...

Começamos onde paramos na sexta-feira, quando copiamos o Estadão: “Milhares de pessoas, em extensas filas, postaram-se na entrada do ginásio, aguardando o momento da entrada para os jogos da noite”.

E arrematamos, nos referindo a 24 de outubro de 1959, o último dia dos JAI: “Seria a noite da glória do voleibol masculino de Santo André”.

É CAMPEÃO...

E foi mesmo. Os comandados do técnico Valderbi Romani venceram na final Caçapava por 2 sets a 1, ficando com o título.

Os campeões aparecem em foto coletiva extraída do News Seller: técnico Valderbi Romani e seus pupilos, Gilson Nogueira, China, Tharcisio, Lázaro Azevedo Pinto, Zé Coqueiro, Bandeira, Richard Nassif, Pinheirinho, Erbolato, Er Arguelo de Bivar, Cordeiro, Farid e (a confirmar) Dr. Rubens Awada (Bimbo), que era médico da equipe.

Memória está compilando outras informações, buscadas na cobertura do NS de 60 anos atrás.

Por exemplo: nos Jogos de 1959, Santo André conquistou outras posições importantes nos esportes coletivos, chegando às fases finais também no vôlei feminino e basquetebol masculino e feminino. Depois a gente conta.

Diário há 30 anos...

Sábado, 28 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7208

Manchete – Eleições presidenciais: TSE abre exceção para defesa do PDT. Brizola consegue direito de resposta contra ataques de jornais do Rio.

Indústria – O Grupo Cofap, de Santo André, anuncia que planeja a instalação de mais duas fábricas na região.

Falta peça e a Brastemp também para.

Ideias/livros – Jornalista Reinaldo Azevedo comenta: poetas do Grande ABC ainda desconsideram a modernidade; Dalila Teles Veras, texto competente.

Em 28 de outubro de...

1914 – A polícia de São Caetano move ativa campanha contra o uso de armas proibidas.

1924 – Fídia Zamboni nasce no Cambuci, Capital. Arquiteto e memorialista, projetista e executor da Cidade da Criança, em São Bernardo, e integrante do Movimento SOS Câmara, que salvou e criou a Câmara de Cultura Antonino Assumpção.

1929 – Ato municipal aprova o regulamento sobre o Serviço de Fiscalização de Carnes e Produtos Derivados.

Prefeitura de São Bernardo doa um terreno à Sociedade Beneficente São José, em Ribeirão Pires.

1944 – Fundada a Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de São Bernardo, transformada em sindicato em 1947.

Hoje

Dia do Funcionário Público

Santos do dia

Judas Tadeu e Simão, apóstolos.

No Grande ABC, paróquias, igrejas e capelas são dedicadas a São Judas Tadeu

Santo André, bairro Campestre e Sítio Cassaquera;

São Bernardo, Jardim Boa Vista, Jardim da Represa e bairro Planalto.

Diadema, bairro Santo Ivo, Vila Paulina e Jardim São Judas.

Mauá, Jardim Guapituba, Jardim Zaira e Barro Branco.

Ribeirão Pires, Jardim Caçula.

Rio Grande da Serra, Jardim Encantado.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 28 de outubro:

Em São Paulo, Novo Horizonte, Sandovalina, São Simão e Ubatuba

No Paraná, Almirante Tamandaré

Em Santa Catarina, Itaiópolis

No Rio de Janeiro, Itaocara

Em Minas Gerais, Simonésia

Fonte: IBGE