Meghan Markle é eleita uma das 100 pessoas negras mais influentes do Reino Unido

27/10/2019 | 18:10



Meghan Markle que está no auge dos seus 38 anos de idade, foi indicada e escolhida como uma das personalidades negras mais influentes do Reino Unido para o próximo ano. Tudo porque, a esposa do príncipe Harry vem se destacando muito pelo seu ativismo social desde que passou a ser parte da família real britânica.

Essa tal lista é responsável por colocar e enumerar os ranqueados, e claro, para deixar as informações ainda mais completas, essa powerlist levantou diversos nomes de afrodescendentes que atualmente moram no Reino Unido para participar.

Ahmed, criador da World Remit, que nada mais é do que um serviço de transferência online de dinheiro é quem está no topo da lista. Além de Meghan, outros nomes também marcam presença, como: Stormzy que é músico, Lewis Hamilton que é piloto e também do ator Idris Elba. Uau, né!?