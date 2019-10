Manifestantes contrários à separação da Catalunha protestam em Barcelona

27/10/2019 | 17:18



Sob o lema "Basta!", milhares de pessoas contrárias à independência da Catalunha e também aos episódios de violência que se seguiram à condenação de líderes separatistas protestaram nas ruas de Barcelona, neste domingo.

De acordo com a polícia local, cerca de 80.000 pessoas carregando bandeiras da Espanha e da Catalunha e gritando "as ruas pertencem a todos" percorreram o Paseo de Gracia, convocados pela Sociedade Civil Catalã (SCC) e apoiado pelos partidos antisseparatistas espanhóis.

Uma semana após os violentos confrontos em decorrência da condenação de líderes separatistas, milhares de catalães voltaram às ruas de Barcelona, no sábado, 26. Agitando bandeiras pró-independência da Catalunha e aos gritos de "liberdade", "independência", "liberdade aos presos políticos", 350.000 pessoas se reuniram perto do Parlamento da Catalunha, segundo a polícia local. Os protestos foram convocados pelas associações Assembleia Nacional da Catalunha e Omnium Cultural, que organizam regularmente manifestações em massa.

Em 2017, um referendo sobre a independência da região espanhola foi considerado inválido pela Espanha, que dissolveu o Parlamento catalão. Este ano, nove líderes do movimento separatista foram julgados e, em 14 de outubro, condenados a penas que vão de 9 a 13 anos. Desde então, separatistas radicais entraram em choque com a polícia todas as noites em Barcelona e ocuparam o aeroporto El Prat provocando o cancelamento de mais de 100 voos.