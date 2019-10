Kanye West se entrega para o mundo gospel e não quer mais cantar suas músicas no formato original, entenda!

27/10/2019 | 17:11



Parece que Kanye West caiu de cabeça mesmo no mundo gospel. Após lançar um álbum todo entregue para o lado religioso, Jesus King, parece que o marido de Kim Kardashian nem quer mais cantar as suas músicas antigas em seus formatos originais.

De acordo com informações publicadas na TMZ, West estaria totalmente determinado em deixar para trás as lestras polêmicas de seus outros álbuns já lançados anteriormente. Essa decisão estaria única e exclusivamente ligada à nova fase profissional e pessoal que ele está vivendo agora. A publicação ainda conversou com fontes bem próximas ao rapper e elas deixaram ainda mais claro, garantindo que realmente Kanye fala sério quando diz que não cantará nunca mais suas músicas antigas nos formatos originais!

O momento gospel chega pra todo mundo, né? Além de tudo isso, a esposa do cantor, Kim Kardashian, apareceu durante o reality show de sua família, Keeping Up With The Kardashians, com uma aliança avaliada em mais de 5,2 milhões de reais.

Segundo o site Daily Mail, a socialite apareceu sentada em um sofá na companhia de Saint Kardashian West mostrando a peça dada por Kany West ao pedi-la em casamento em 2013. Lembrando que a peça não era muito utilizada por Kim há anos.