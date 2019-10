Selena Gomez quer que Justin Bieber escute suas músicas e declara que está pronta para viver um novo amor!

27/10/2019 | 16:11



Selena Gomez está deixando claro que o passado com Justin Bieber ficou, de fato, para trás. Isso porque, em entrevista para o programa de rádio Zach Sang Show, a cantora admitiu que não se importa que o ex-namorado escute suas canções.

- Sim, eu quero [que ele escute]. E o motivo todo é esse: ser capaz de dizer algo por si mesmo, e ser capaz de dizer algo que é, na verdade, muito bonito.

Em Lose You To Love Me, Selena faz diversas referências ao relacionamento com Bieber, como no trecho em que diz: você nos substituiu em dois meses e coincide com a linha do tempo de Jelena: Selena e Justin terminaram pela última vez em março de 2018, e em junho ele já estava com Hailey, que acabou se tornando sua esposa.

- Para mim, as minhas intenção jamais são más. Apenas não são. Eu nem sei como fazer isso. Minhas intenções podem ser um pouco mal-humoradas, mas eu sempre procuro ser genuína, e quando eu sinto que algumas coisas não foram ditas, então, eu posso transformá-las em arte, analisou.

Um dia após o lançamento de Lose You To Love Me, Selena liberou Look At Her Now, música que também faz referência ao romance com Justin. Na letra, ela diz que a relação era ótima, até mudar para pior, e garante que achará o amor de novo.

- Então, naturalmente, é claro.

E acrescentou:

- No geral, a parte mais importante é que o mundo vai poder ouvir, e se identificar [com as músicas], e saber que não estão sozinhos, porque este sentimento que todo mundo passa na vida é tão real. E você apenas fica destruído. Então, claro.

Além disso, Selena também revelou durante a entrevista que está pronta para viver um novo amor.

- Estou super, super solteira há dois anos e quero saber como será esse amor para mim. Quero que seja real e não seja co-dependente, confuso ou com falta de comunicação. Quando você envelhece, encontra pessoas que são realmente certas para você, que estão no mesmo no mesmo caminho.

E continua:

- Estou relaxando agora, pessoal. Honestamente, o fato de [namorar] é tão estressante que eu tenho me divertido muito por estar sozinha. Foi péssimo durante o primeiro ano, eu fiquei tipo: Eu só quero me abraçar, só quero assistir algo e ser adorado. Agora parece bom. Agora parece incrível.