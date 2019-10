Claudia Leitte retorna aos palcos após o nascimento de Bella

27/10/2019 | 16:11



Claudia Leitte que estava afastada dos palcos por conta do nascimento de sua filha caçula, Bella, marcou presença no Micareta Salvador, no último sábado, dia 26, sendo o seu primeiro show após a gravidez. O retorno da cantora é um dos momentos mais aguardados pelos fãs por marcar essa sua nova fase na carreira.

Durante a apresentação, Claudia apresentou duas músicas inéditas de seu novo álbum, que tem previsão de ser lançado em breve, e apresentou também o seu hit, Bandera, que leva o nome de sua mais nova turnê. De acordo com a descrição oficial, o single fala de união de povos, coragem, luta e o sonho pelo melhor que possa ser feito.

E claro, todos os momentos deste incrível retorno foram compartilhados por Claudia Leitte em suas redes sociais. Os fãs que estavam ansiosos por este momento, ficaram ainda mais enlouquecidos com o retorno de Claudinha Bagunceira.