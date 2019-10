Menina morre após ser atacada por cachorro

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



27/10/2019 | 15:58



Uma menina de 1 ano e 9 meses morreu após ser mordida por um cachorro na tarde de ontem, em São Bernardo. Ela, que morava no bairro Baeta Neves, chegou a ser levada para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da Vila São Pedro, mas não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no 1º DP da cidade, a mãe contou que estava estendendo roupa com a criança quando viu o cachorro se aproximar e morder o pescoço da filha. O animal era do vizinho, que mora no mesmo quintal. Pediu socorro à outra filha, mas a menina já estava desfalecida.

O proprietário do cão disse que ele nunca foi agressivo e costumava brincar com os vizinhos. A carteira de vacinação foi apreendida.

O caso, registrado como omissão de cautela animal e morte acidental, será investigado pelo 6º DP (Baeta Neves).