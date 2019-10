Wanessa Camargo fala sobre a família e faz um desabafo: - Ninguém manda em mim!

27/10/2019 | 15:11



Wanessa Camargo lançou recentemente a sua mais nova música de trabalho, Por Favor, e como você já deve ter visto aqui no ESTRELANDO, a artista deixou claro que decidiu usar a briga de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi como inspiração no trabalho. Mas o que ninguém sabia é que a cantora passou poucas e boas até conseguir desabafar sobre isso!

Durante uma entrevista ao portal Extra, Wanessa comentou que assim como qualquer pessoa, a separação dos pais nunca será um assunto fácil de lidar para nenhuma pessoa. E mesmo sendo uma mulher que tem a vida pública, a separação de seus pais também foi algo extremamente difícil na sua vida.

- [A música] É um apelo em meu nome e de muitos filhos de famosos, que têm uma exposição maior. De qualquer maneira, qualquer filho de um casal que se separa, mesmo anônimo, entende bem esse sentimento de quem fica entre a emoção dos que perdem a razão, mas tanto representam pra gente. É uma música que retrata um dos males do mundo contemporâneo. Mas, como diz o velho ditado, todo mal vem pra bem. De repente, a separação de um casal exige um amadurecimento forçado dos filhos e demostra que ninguém é dono de ninguém e deve seguir sua vida.

Podendo ou não ter relação com todos os problemas que sua família acaba se enfiando, Wanessa comentou que quando está doente ela se transforma em um grande bebezão e que recentemente descobriu que estava triste e com depressão.

- Quando estou doente, fico como um bebê pedindo colo.Falo: ?Mãe, pai, tô com febre, vem cuidar de mim! Marcus [Buaiz, marido da cantora], faz massagem no meu pé?. Agora, falando sério, recentemente aconteceu isso comigo. Eu me senti triste, perdida e pedi ajuda a algumas pessoas. Falei que não estava bem. Era depressão, tristeza, raiva... tudo misturado. Mas eu aviso para os meus. A gente precisa ter essa humildade de pedir ajuda.

Além de tudo isso, a artista ainda comentou sobre as comparações que o público faz entre ela e outras cantoras. Um detalhe importante é que Wanessa teve que aguentar por muitos anos as comparações que o público fazia com Sandy, que também tem o pai cantor, e agora recentemente com Anitta.

- Essas comparações já me fizeram muito mal. Quando apareci para o grande público, aos 17 anos de idade, Sandy e Junior já estavam na estrada há muito tempo. Mas, hoje, sem o peso que sentíamos dessas pressões, posso dizer que sou muito mais Junior do que Sandy. Ela é muito mais disciplinada do que eu. Sou do fundão como ele. E, com relação a Anitta, ela é que está no auge. E aí a comparam com todo mundo.

E como a cantora está com um projeto novo para divulgar, a sua agenda para entrevistas está bem ampla. A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, também teve a oportunidade de conversar com Wanessa Camargo e questionou se a artista tem mesmo a personalidade forte, igual a dos seus pais e ela não fugiu do assunto.

- Eu sou bem rebelde. Vou contra tudo e todos se eu precisar porque ninguém manda em mim. Mas, olha, eu melhorei muito com o casamento e a maternidade. Passei a entender que tem horas que é preciso fazer pelo outro!

E como não é novidade para ninguém, Wanessa comentou que o nome de sua família está sempre no olho do furacão.

- Tudo ganha muito ressonância. Acho que isso acontece porque tem muitos artistas no meio. A minha família é como todas as outras famílias e não é porque você carrega o mesmo sobrenome que todo mundo é igual. Temos nossas diferenças, mas o que não falta o amor. A separação dos meus pais causou muito interesse, mas as pessoas precisam lembrar que antes de artistas, eles são seres humanos e como qualquer outro casal teve problemas e aconteceu a separação.