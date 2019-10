Após a filha de Pedro Bial pegar catapora, esposa do apresentador faz apelo sobre vacinação nas redes sociais

27/10/2019 | 15:11



Pedro Bial que está casado com a jornalista Maria Prata, são pais de Laura, de apenas um aninho de vida. A esposa do apresentador resolveu usar as suas redes sociais no último sábado, dia 26, para fazer um apelo para todas as mães que estão passando pela mesma situação que ela.

Tudo porque a filha mais nova do casal está com catapora, e o pior de tudo, é que ela já tinha sido vacinada anteriormente. Na publicação feita pela jornalista ela contou a falta de sintomas da doença na pequena e deixou claro a importância da vacinação para as crianças.

Laura pegou catapora. Está bem banda, porque ela tomou vacina. Não coça, não tem febre. Mas ela pegou porque o vírus está ai, de volta, soltinho, assim como o sarampo, que está matando bebês, e de tantas outras doenças ainda mais sérias que estão voltando junto à onda de pais que decidem por não vacinar seus filhos. Lembrem: ao não vacinar seus filhos, além de estarem optando por deixá-los correr riscos enormes, vocês estão também decidindo pela possibilidade de contagiar outras crianças.

E ela não parou por aí. Maria Prata ainda comentou que sua filha tem sorte, mas ainda durante o apelo deu ênfase ao fato dos pais não vacilarem em relação a vacinação das crianças.

Laura tem sorte, é vacinada. Mas bebês mais novos, que ainda não foram vacinados, crianças com câncer, que se seques podem ser vacinas e outros tantos perfis (de adultos e crianças) também são afetados pela decisão de quem opta por não vacinar os próprios filhos. Não vacilem, vacinem!

Muitos seguidores aproveitaram a publicação para apoiar a jornalista em sua decisão e escreveram:

Boa recuperação para a Laura e sim, vacina é fundamental para o mundo. Há de se pensar no outro, comentou um seguidor.

Inacreditável. Até quando isso? Melhoras para a Laura, disse outro.