Doente, Silvio Santos não vai ao Teleton pela primeira vez - mas Sabrina Sato e Eliana roubam cena!

27/10/2019 | 14:11



Aconteceu no último sábado, dia 28, mais um edição do Teleton. O programa, que é realizado em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente, contou com a presença de muitos famosos e fez a festa de muitos brasileiro por quase 24 horas. No entanto, um detalhe para lá de importante chamou a atenção: a ausência de Silvio Santos.

O Teleton teve sua primeira exibição em 1998 e, pela primeira vez, não contou com a presença do dono do baú. A falta, é claro, deu o que falar e coube a sua filha, Patrícia Abravanel, dar uma explicação:

- Está tudo bem com meu pai, mas ele pegou uma gripe forte e está com problemas na voz. Até agora há pouco a gente estava na esperança que ele poderia vir e estar aqui, mas não deu jeito. Ele tentou dormir um pouco à tarde para poder estar aqui.

E ela não parou por aí, continuou:

- A gente está aqui e esperamos honrar o nosso pai. Eu sei que você está aí, assistindo a gente, e claro que você está fazendo muita falta. Eu fiquei muito nervosa antes de entrar aqui, chorei, fiz birra, mas estou aqui feliz por estar honrando você. Tudo o que a gente está vendo é porque você um dia tomou essa atitude. Que Deus abençoe você, que você melhore bem rápido, que a gente adora ver você aqui brincando. A gente quer te ver bem logo, finalizou Patrícia, acompanhada das outras irmãs, Silvia e Rebecca, e de sua mãe, Íris Abravanel.

Ainda assim, é possível dizer que o programa chamou a atenção de todo mundo mesmo sem o apresentador. Isso porque, em determinado momento, Sabrina Sato e Eliana protagonizaram um selinho na televisão. Socorro!