Thiago Rodrigues é flagrado em bate-boca com a namorada e colunista diz que briga foi motivada por ciúmes

27/10/2019 | 14:11



Parece que o ator Thiago Rodrigues se envolveu em uma saia-justa na tarde do último sábado, dia 26. O ex de Cris Dias foi flagrado em um bar no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, acompanhado do ator Gil Coelho e da suposta nova namorada, que se chama Michele, segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia. O clima era amistoso no início do encontro, no entanto, tudo azedou depois que Thiago despertou o ciúme da companheira.

Segundo a colunista, Thiago foi cumprimentar algumas meninas que estavam na mesa ao lado celebrando uma despedida de solteiro. O ator teria dado atenção especial para uma das moças, desagradando a namorada.

Ao voltar para sua mesa, o tempo fechou com Michele e os dois começaram a discutir. Nos cliques, é possível ver que Thiago e Michele fazem gestos como se estivessem debatendo algum assunto. Eita!