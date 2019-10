Doria participa de inaugurações em Santo André neste domingo

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



27/10/2019 | 13:55



O governador João Doria (PSDB) cumpriu agenda na região na manhã deste domingo (27) ao lado do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), na inauguração da sede da 1ª Companhia do 41ª BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana).

Além deste compromisso, eles também compareceram na inauguração da Praça da Cidadania, a primeira fora da Capital. Com infraestrutura completa, o equipamento também possui salas para capacitação profissional e recursos do Banco do Povo para quem quer empreender.

Também marcaram presença nos eventos, a primeira-dama da cidade Ana Carolina Serra, a primeira-dama do Estado, Bia Doria, o preifeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB),a primeira-dama, Denise Auricchio, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), entre outros.

Doria também aproveitou a ocasião para anunciar que no primeiro semestre de 2020 será inaugurada a primeira delegacia da mulher em Santo André, com atendimento 24 horas. A sede ficará na Rua Laura, na Vila Bastos e o prédio já está pronto. A inauguração só será prorrogada para o início do ano que vem para capacitação de profissionais mulheres como delegadas, escrivãs, entre outras, para o atendimento ao público, o que é feito pelo governo do Estado.