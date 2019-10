Grávida, Marília Mendonça ganha chá de bebê e faz desabafo sobre inchaço: Saudades do meu nariz!

27/10/2019 | 13:11



Marília Mendonça usou as redes sociais para desabafar sobre seu inchaço durante a gravidez. À espera de Leo, fruto da relação com Murilo Huff, a cantora sertaneja mostrou bom humor ao falar sobre a saudades que está do seu corpo antes da gestação, principalmente do nariz, que era mais fino.

Quero meu cabelo de volta, meu nariz, minha pele, minha facilidade em dormir, meu humor, poder fazer dieta, minha disposição e o Leo no meu colo... Será que é pedir muito?

No Twitter, Marília ainda compartilhou uma foto sua antes da gravidez, mostrando o nariz, com um piercing:

Ai, que saudade do meu ex... nariz, escreveu ela.

A cantora sertaneja ainda foi surpreendida com um chá de bebê, antes de realizar um show. Maraia e Maraisa estiveram por lá e, claro, registraram o momento fofo nas redes sociais. A festinha estava toda decorada com o tema de leão e outros animais da floresta:

Olha que linda a surpresa que prepararam pra mim! Pra mim não, pro Leo. Agora é tudo pra ele!