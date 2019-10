Atos políticos em várias cidades marcam aniversário de Lula neste domingo

27/10/2019 | 11:47



Militantes petistas e simpatizantes da campanha "Lula Livre" promovem hoje eventos em comemoração dos 74 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em várias cidades do País. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, na cidade pernambucana de Caetés.

Os atos comemorativos começaram na última quinta-feira, 24. Bancas para coleta de assinaturas para a campanha Lula Livre" foram espalhadas por vários pontos das principais cidade do País, especialmente em São Paulo, berço do petismo.

Estão previstos ainda para este domingo panfletagens, piqueniques com cantorias e saraus poéticos em parques e praças nas capitais e interiores de Estados. As comemorações serão encerradas na terça-feira, 29, com um ato na frente do Ministério Público de Jundiaí, cidade do interior paulista, próxima da capital.