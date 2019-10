Atila peita TRF-3 e nomeia aliado alvo da Trato Feito

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



27/10/2019 | 07:00



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), realocou no governo aliado que havia sido afastado do cargo, no ano passado, por decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), no âmbito da Operação Trato Feito, que culminou com a segunda prisão do socialista. A administração sustenta que não está desrespeitando nenhuma decisão judicial.

Ailson Martins de Lima foi nomeado, na semana passada, como secretário adjunto de Transportes. Em dezembro do ano passado, antes de Atila ser preso pela segunda vez, Lima ocupava o posto de diretor na Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá). Na ocasião, a Polícia Federal deflagrou a Trato Feito, que foi desdobramento da Prato Feito, para desmembrar esquema de fraude a licitações na autarquia e na área da educação.

Na época, a juíza Raquel Silveira, do TRF-3, acatou pedido da PF para afastar Lima do cargo na Sama autorizou busca e apreensão em seus endereços. A PF acusou Lima de integrar organização criminosa, ao lado de Atila, do ex-secretário Israel Aleixo, o Bell (PSB), além de empresários donos de empresas prestadoras de serviços da administração. A decisão do TRF-3 segue vigente, segundo informou o tribunal ao Diário.

A Prefeitura de Mauá alegou, por nota, que o despacho da juíza não impede Lima de ocupar outro cargo. “A decisão pede o afastamento do citado e ele não apenas foi afastado, como exonerado, em dezembro de 2018. A mesma decisão não menciona nenhuma proibição dessa pessoa exercer outro cargo público. Caso haja um novo entendimento por parte do TRF-3, oficialmente comunicado ao governo municipal, tomaremos as medidas.”