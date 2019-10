Parque Selecta terá vias recapeadas em investimento de R$ 11 mi

Do Diário do Grande ABC



27/10/2019 | 07:00



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizou ontem investimento de R$ 11 milhões para nova malha asfáltica do Parque Selecta. As intervenções terão início imediato com previsão de conclusão em março de 2020. Serão, ao todo, 17 quilômetros lineares de asfalto, além de sarjetas, 100 rampas de acessibilidade, sinalização e revisão da rede de esgoto.

“Aqui, no Selecta, foram 27 intervenções realizadas em menos de três anos de gestão”, disse Morando. A região foi contemplada com praça-parque, entrega de escrituras, reforma de escolas, entre outras ações.

O secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador será o responsável pelos serviços. Ele salientou que o novo asfalto terá os mesmos moldes dos jardins Marlene, Orquídeas e Terra Nova.

A Prefeitura notificou a Comgás e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) sobre os serviços para que eventuais modificações de tubulações sejam feitas em sintonia às ações.