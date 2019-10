Moradores do Parque Jaçatuba celebram queda nos roubos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/10/2019 | 07:00



Moradores do Parque Jaçatuba, em Santo André, realizaram festa, na tarde de ontem, para celebrar o impacto positivo do projeto Vizinhança Solidária, da PM (Polícia Militar). A comunidade considera que o índice de furtos e assaltos na área teve queda no último um ano e meio, quando o programa entrou em vigor.

A ideia do projeto foi da corretora de imóveis e moradora da Rua Igapira há seis anos Gizele Soares de Novaes, 53 anos, que foi assaltada dentro da sua casa e resolveu buscar auxílio a partir da união dos moradores. “Resolvi fazer algo pelo meu bairro. Estava complicado viver aqui. Praticamente 90% dos moradores já foram assaltados”, conta.

O grupo, que começou com 20 pessoas, aumentou para 500 de 20 ruas do bairro neste um ano e meio. Segundo Gizele, a frase ‘a união faz a força’ foi levada a sério pela comunidade. “Essa união do Jaçatuba está maravilhosa”, finaliza.