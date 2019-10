Datena critica atraso da organização do Teleton 2019: Estou cansado!

26/10/2019 | 18:11



Datena que atualmente está na Rede Bandeirantes, foi fazer uma participação pra lá de especial e de uma causa super nobre, no Teleton 2019, apresentado pelo SBT. O jornalista esteve presente no palco ao lado de Ivete Sangalo, Daniel, Eliana e de Roberto Cabrini, que iniciou um assunto contando que começou a trabalhar, quando ainda era bem jovem, ao lado de Datena.

Papo vai e papo vem, até que o jornalista da Bandeirantes resolveu abrir a boca e falar o que não precisava. Todo mundo já conhece José Luiz Datena de outros carnavais e sabem que ele fala o que quer, não tem medo do que pode acontecer. Pois bem, foi neste momento em que o apresentador resolveu criticar o atraso na programação do Teleton 2019.

- Estou emocionado e bravo! Porque eu cheguei aqui as dez horas e me falaram que eu ia entrar as dez horas e quarenta. E agora, uma hora depois, eu estou no ar. Estou cansado pra caramba, mas certeza de que vale muito ficar aqui!

Ivete Sangalo logo entendeu que o momento estava ficando super desagradável e tentou contornar a situação.

- Isso aqui... se você ficar aqui até quatro horas da manhã, está valendo!