Selena Gomez conta o quanto Taylor Swift foi importante para ela depois do término com Justin Bieber

26/10/2019 | 17:11



Mesmo após algum tempinho do lançamento de Lose You To Love, a música de Selena Gomez ainda está dando o que falar. Durante uma entrevista para a Apple's Beat, a cantora revelou que recebeu muito a ajuda de sua amiga, Taylor Swift, depois que ela decidiu romper o relacionamento de vez com seu namorado na época, Justin Bieber, que está sendo apontado como alvo de sua música.

Já Swift acabou abrindo o jogo para a entrevista à rádio e contou o quanto se vê orgulhosa de sua amiga dando novos passos e seguindo novos caminhos na vida.

Ela já passou por tanto. Eu acompanhei muita coisa acontecer na vida dela da primeira fileira, então estou orgulhosa dela. Ela é uma revelação, porque está fazendo o seu melhor trabalho. Estou 100% convencida que é a melhor coisa que ela fez até aqui.

Selena chegou a contar que a música em que está trabalhando forte na divulgação não foi só ouvida por Taylor Swift em primeira mão, mas que também reuniu os pais de Swift para ouvirem a produção.

Toquei a música para ela, e toquei para ela e os pais dela. E mostrei para ela o vídeo e ela e a mãe começaram a chorar. E isso não foi porque se tratava de uma música emotiva. Isso foi porque a primeira coisa que me disseram foi: Estamos felizes que você está aqui. Depois de te ver passar por tudo, esse momento é ótimo. E isso foi gigantesco para mim.

Para quem não sabe, o fim do relacionamento entre Selena Gomez e Justin Bieber não foi um dos melhores, e acabou no ano passado, e a cantora acabou saindo bem ferida da relação. Entre idas e vindas, os cantores somaram quase dez anos juntos, mas hoje em dia Selena está solteira e Justin casado com Hailey Bieber. Que coisa, né?