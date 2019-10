Bayer Leverkusen empata com Weder Bremen e perde chance de encostar nos líderes

26/10/2019 | 16:40



Jogando em casa, o Bayer Leverkusen empatou em 2 a 2 com o Werder Bremen neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Alemão, e desperdiçou a oportunidade de entrar nos grupo dos quatro primeiros e se aproximar dos líderes da competição.

O time de Leverkusen ocupa a oitava colocação, com 15 pontos, três a menos que o líder Bayern de Munique, que assumiu o posto ao vencer o Union Berlin em outro duelo realizado neste sábado.

O Bayer Leverkusen pode lamentar o empate porque pularia para o terceiro lugar caso vencesse a partida. No entanto, a briga pelas primeiras posições segue embolada e a distância entre líder e o décimo colocado é curta, de apenas quatro pontos. O Werder Bremen soma 10 pontos e está posicionado no 12º lugar.

O placar foi aberto pelo zagueiro alemão de origem turca Omer Toprak. Ele marcou contra e colocou os donos da casa em vantagem aos quatro minutos de jogo.

O meia kosovar Milot Rashica empatou aos 40 minutos da primeira etapa e o holandês Davy Klaassen fez o gol da virada do Werder Bremen aos três minutos do segundo tempo. Pouco tempo depois, o atacante argentino Lucas Alario balançou as redes e evitou a derrota do Leverkusen.

As duas equipes têm compromissos difíceis na próxima rodada do Campeonato Alemão, a décima. O Bayer Leverkusen recebe o Borussia Mönchengladbach, que pode retomar a liderança caso vença o Eintracht Frankfurt neste domingo, e o Werder Bremen enfrenta o atual vice-líder Freiburg. Os dois jogos estão agendados para o próximo sábado.