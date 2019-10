Em A Fazenda 11: Festa brega é marcada por choro e planos de gravidez de Hariany

26/10/2019 | 16:11



A última sexta-feira, dia 25, foi marcada pelo fim dos grupos em A Fazenda 11, com uma prova pra lá de generosa quando o assunto for ligado aos prêmios. Marcos Mion já havia noticiado os peões que o grupo que tivesse com mais integrantes acabaria participando da prova da chama que seria totalmente especial e com diversos prêmios altos.

Durante a prova, Diego Grossi acabou se estranhando com os outros integrantes do grupo lua porque durante a dinâmica, o peão acabou sendo eliminado da prova logo na segunda rodada. E claro, não gostou nadinha disso! O ex-Power Couple Brasil, falava no ouvido dos outros participantes da prova a estratégia de jogo de Lucas Viana, que era eliminar um por um do grupo e ele mesmo ficar por último. Adivinha se isso foi visto com bons olhos pelo fazendeiro da semana? Claro que não! Lucas até chegou a trocar algumas palavras um pouco mais agressivo com o Diego.

Com o clima um pouco mais agradável, os peões de A Fazenda 11 colocaram o figurino da festa brega, e claro, caíram na bebida e nas danças. Em um determinado momento da curtição, Andréa Nóbrega resolveu sair da festa e ir trocar de roupa, Viny Vieira questionou a peoa se ela estava indo dormir e a socialite simplesmente caiu no choro.

Tem hora que... mas amanhã é outro dia... estava tocando uma música que eles gostam!

Pelo visto, bateu a bad na loira e ela sentiu saudades dos filhos. Mas enquanto a Andréa estava em lágrimas ao lado de Viny Vieira, Hariany Almeida acabou reatando o seu namoro com Lucas Viana e acabou soltando que tem até planos para fora do confinamento com o peão.

Um filhinho nosso ia ser muito lindo, né?, disse a ex-BBB para o fazendeiro da semana.

Será que sai alguma coisa mesmo entre eles fora de A Fazenda 11?