Amigos de Gabigol estão esperando a comemoração do jogador com a bola na barriga

26/10/2019 | 15:10



Antes mesmo de uma gestação de Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., ser noticiada por Léo Dias, os internautas já especulavam sobre esse assunto nas redes sociais desde o começo do mês de outubro. E de acordo com informações do site EXTRA, esse assunto já não era nenhuma novidade nos vestiários do Flamengo, onde Gabriel Barbosa, o Gabigol, joga como atacante.

O burburinho começou há alguns dias no clube. Sabe como é, um sabe e conta para o outro e a notícia se espalha, afirma uma fonte para a publicação que trabalha dentro do clube carioca.

E mesmo Gabigol confidenciando sobre o assunto que será pai para alguns amigos e gerando a expectativa de uma comemoração de gol com a bola na barriga, a assessoria de Rafaella e do próprio jogador, simplesmente negam sobre a gravidez.

Recentemente o craque do Flamengo foi em uma festa na casa de Anitta, o que causou uma fúria imensa na irmã de Neymar que até parou de seguir o jogador nas redes sociais, mas isso já são águas passadas e os dois já estão juntos novamente. Lembrando que entre idas e vindas, o casal mantém uma relação desde 2017.