Operação Rodovia Mais Segura detém 257 pessoas e apreende 21,7 quilos de drogas

26/10/2019 | 15:03



A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, realizaram na noite desta sexta-feira, 25, a 27ª edição da Operação Rodovia Mais Segura. A ação tem com o objetivo de combater a criminalidade em todo o Estado de São Paulo.

Durante a operação, 34.130 pessoas foram abordadas, sendo 156 pessoas presas e 101 foragidos capturados. Mais de 27 mil veículos foram vistoriados, 55 veículos produtos de roubo ou furto foram recuperados e 183 motoristas autuados por consumo de álcool ou por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Foram apreendidos também 12 armas e 21,7 quilos de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ação conjunta contou com a participação de várias unidades da PM, como o Comando do Policiamento Rodoviário, os Batalhões de Ações Especiais de Polícia, as Forças Táticas, o policiamento de choque, territorial e ambiental, além do Comando de Aviação por meio do patrulhamento aéreo.