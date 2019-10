Após dar à luz trigêmeos, esposa de Marcelo de Nóbrega posta foto de biquíni mostrando boa forma

26/10/2019 | 14:11



Marcelo de Nóbrega e sua mulher, Lytha de Nobrega, deram boas vindas aos trigêmeos José, Emily e Murilo no início do mês de setembro e a mamãe de primeira viagem já provou aos seus seguidores do Instagram que está se recuperando muito bem do parto.

45 dias depois da cesária complicada que Lytha teve que enfrentar, ela compartilhou um clique de biquíni mostrando sua silhueta na noite da última sexta-feira, dia 25. Na legenda explicou que já perdeu 28 quilos:

Sem filtro após perdes 28 quilos em um mês. Olho no espelho o corte da cesária e penso: essa é a única cicatriz de toda a minha vida que não sinto vontade de esconder.

Nos comentários, os fãs elogiaram sua boa forma:

O amor de mãe é incondicional, e você é uma super mamãe de três. Está gata como sempre!, escreveu uma.

Esta super bem Lyyy, maravilhosa! , comentou outra.