Anitta dá selinho na cantora Alinne Rosa durante performance em show

26/10/2019 | 13:10



Anitta deu mais um show que deu o que falar na noite da última sexta-feira, dia 26, durante o grande evento Micareta Salvador. Em terras baianas, nada mais justo que a participação de uma baiana do palco né? Pensando nisso, a poderosa chamou Alinne Rosa para cantar algumas músicas. Acontece que em certo momento da apresentação, depois da canção Vale, Alinne pediu um beijo da cantora, agitando ainda mais a noite:

- Me beija! Vamos logo, brincou Rosa.

Ainda um pouco envergonhada com a situação, mas com o público empolgado com o pedido, Anitta partiu para o selinho rápido e direto. Alinne não ficou satisfeita e exigiu outro:

- Foi muito rápido! Vem cá de novo, Anitta!

A poderosa se recusou e disparou:

- Ai, meu Deus. Não me complica não, finalizou a artista.

Além do beijo, Anitta também surpreendeu os fãs ao cantar Onda Diferente, música que causou polêmicas no último mês com Ludmilla, que alegou ter sido a única autora da canção. Ao contrário de Lud, que tem tirado a voz de Anitta da performance, a funkeira deixou a música sem nenhuma alteração.