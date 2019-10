Governo libera crédito de R$ 200 mi para pequeno e médio empresário do NE

26/10/2019 | 12:21



O Ministério do Turismo anunciou ontem a liberação de uma linha de crédito de R$ 200 milhões para pequenos e médios empresários do ramo turístico de regiões do Nordeste atingidas pelo vazamento de óleo. Segundo a pasta, o recurso virá do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), por meio de agentes financeiros da linha de crédito, com condições diferenciadas de prazos e custos.

Em visita a Porto de Galinhas (PE), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que o objetivo é ajudar pequenos empreendimentos turísticos a superar um possível período de retração de suas atividades. "As linhas de crédito do Fungetur são muito atrativas do ponto de vista de prazo, custo do crédito e carências para Estados e cidades impactadas pelo óleo vindo do mar", afirmou o titular da pasta.

No Nordeste, o Fungetur é operado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese). O Ministério do Turismo informou também que lançará, nos próximos dias, um edital para credenciar novos agentes financeiros, especialmente para atendimento à região afetada pelo óleo. Atualmente, o Fungetur tem R$ 156 milhões em 113 operações contratadas, desde 2018, de acordo com dados divulgados pela própria pasta.